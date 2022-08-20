Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı - Son Dakika
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Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı

20.08.2022 14:18
Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı

Sinop'ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında yan koltukta oturan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında yan koltukta oturan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ç.'nin kullandığı 57 AH 577 plakalı otomobil, Zekiye A. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Otomobilde yan koltukta bulunan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Fatih, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı - Son Dakika
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