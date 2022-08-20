Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ç.'nin kullandığı 57 AH 577 plakalı otomobil, Zekiye A. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Otomobilde yan koltukta bulunan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Fatih, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı - Son Dakika

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