Kaza, saat 15.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Pervane yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 HY 9499 plakalı motosiklet, önünde seyreden Y.P. yönetimindeki 57 KB 067 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altına sıkıştı ve sürücü F.K. ise yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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