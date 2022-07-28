Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun 'dan Sinop istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 55 NG 281 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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