Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı

28.07.2022 12:01
Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Sinop istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 55 NG 281 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü B.K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Sinop'ta hafif ticari araç alev alev yandı Sinop'ta hafif ticari araç alev alev yandı Drift yapan 2 araç sürücüsüne ceza Drift yapan 2 araç sürücüsüne ceza
Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:52 Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi
11:41 Coca Cola taahhüt verince, Rekabet Kurulu soruşturmayı kapattı
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:32 Piton, plaj havlusu yuttu, veteriner ekip müdahalede başarılı oldu
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 12:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement