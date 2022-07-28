Aniden yola atlayan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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Aniden yola atlayan çocuğa otomobil çarptı

28.07.2022 17:29
Aniden yola atlayan çocuğa otomobil çarptı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. hakimiyetindeki 33 DRY 23 plakalı otomobil seyir halindeyken önüne aniden çıkan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aniden yola atlayan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aniden yola atlayan çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
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