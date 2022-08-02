Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop- Boyabat yolunun 18. kilometresi Derecuma mevkiinde meydana geldi. K.U. idaresindeki 34 EIK 581 plakalı otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan refüje çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Sürüklenen araç daha sonra şarampole girerek durabildi. Kazada araçta bulunan G.G.U. ve sürücü K.U. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Gerze Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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