Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

02.08.2022 01:15
Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop- Boyabat yolunun 18. kilometresi Derecuma mevkiinde meydana geldi. K.U. idaresindeki 34 EIK 581 plakalı otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan refüje çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Sürüklenen araç daha sonra şarampole girerek durabildi. Kazada araçta bulunan G.G.U. ve sürücü K.U. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Gerze Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

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Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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