Sinop'ta kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta kaza: 2 yaralı

23.08.2022 00:25
Sinop'ta kaza: 2 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erfelek-Sinop karayolu Uzungürgen mevkiinde 21.00 saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 06 DC 9167 plakalı araç sahibi Ziyattin Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan şarampole girdi. Kaza sonucu sürücü Ziyattin Ö. ve yanında bulunan eşi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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