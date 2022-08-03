Kaza, saat 11.30 sıralarında Sinop- Ayancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halinde olan Emin Açıkgöz (44) idaresindeki 57 AAJ 708 plakalı motosiklet karşı istikametten gelen S.Ç. yönetimindeki 34 DVR 063 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ayancık Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.