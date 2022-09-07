Sinop'ta otomobilin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

07.09.2022 17:11
Sinop'ta otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sinop Otogarı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep D.'nin kullandığı 57 KD 257 plakalı otomobil 25 yaşındaki Cansu S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta otomobilin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta otomobilin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika
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