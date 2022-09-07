Kaza, saat 16.30 sıralarında Sinop Otogarı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep D.'nin kullandığı 57 KD 257 plakalı otomobil 25 yaşındaki Cansu S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta otomobilin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika

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