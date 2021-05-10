Sinop'ta meyve ve sebze üretimi ile birlikte tarımsal hasıla rekor düzeyde arttı

Sinop'ta son 18 yılda meyve üretimi yüzde 7, sebze üretimi ise yüzde 73 arttı. 2002 yılında 197 bin olan tarımsal hasıla ise 2020 yılında 1 milyar 573 milyon 613 bin lira oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Sinop'ta meyve üretimi yüzde 7, sebze üretimi yüzde 73 oranında arttı. Sinop'un tarıma dayalı üretim verilerine göre, 2002 yılında 49,383 ton sebze üretilen kentte 2020 yılında 85 bin 555 ton üretim gerçekleşti. Verilere göre Sinop'ta sebze üretiminde son 18 yılda yüzde 73 oranında artış yaşandı.

Sinop'taki meyve üretimi ise son 18 yılda yüzde 7 oranında arttı. 2002 yılında 22,046 ton meyve üretilen Sinop'ta 2020 yılında meyve üretimi 23,670 tona ulaştı. Öte yandan son 18 yılda kentte gıda denetimlerinin de artığı görüldü. Bununla birlikte gıda işletmelerinde 2002 yılında 335 denetim yapılırken 2020 yılında 2 bin 973 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Devletimizin son 18 yılda uyguladığı proje ve desteklerle güçlü bir tarım, hayvancılık ve orman sektörüne kavuştuk. Açıklanan veriler doğrultusunda Sinop'ta son 18 yılda 241 milyon TL tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. Ülkemizdeki bu gelişime paralel olarak Sinop'ta tarım ve hayvancılık sektörü gelişerek bu pastadan önemli bir pay aldı. 2020 yılı tarımsal hasıla özellikle son yıllarda bitkisel ve hayvansal ürünlerdeki hasıla artışına bağlı olarak önemli düzeyde artış göstermiş, 2002 yılında 197 bin olan toplam hasılamız 1 milyar 573 milyon 613 bin lira olmuştur. Üreten çiftçimize ve yetiştiricilerimize, gıda işletmelerine Sinop tarımı adına teşekkür ediyorum, Rabb'imden hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - SİNOP