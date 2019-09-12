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Sinop'ta meyve yüklü kamyonet otomobille çarpıştı : 2 yaralı

39 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde meyve yüklü kamyonetin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meyve yüklü kamyonet otomobille çarpıştı : 2 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde meyve yüklü kamyonetin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Daylı Köyü mevkisinde Şahin Demiray'ın kullandığı 57 AZ 411 plakalı meyve yüklü kamyonet, karşı şeritteki Yılmaz Karakişi'nin kullandığı 34 ANF 950 otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücü ve oğlu Hüseyin Demiray yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetin olay yerinden kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik normal seyrine girdi.

Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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