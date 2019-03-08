Sinop'ta Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı
12 dakika önce
Sinop'ta, milli istihdam seferberliği toplantısı gerçekleştirildi.
Sinop
'ta, milli istihdam seferberliği toplantısı gerçekleştirildi. İŞKUR
Sinop İl Müdürlüğü binasında yapılan toplantıda, ilgili kurumların yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve işverenler katıldı.
İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır, burada yaptığı konuşmada, seferberlik kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 12 farklı teşvikin sunulduğunu söyledi.
Seferberlik kapsamında işverenlere farklı alanlarda desteklemeler yapılacağını vurgulayan Çalışır, ihtiyaca uygun nitelikli iş gücü eğitimine de tam destek verileceğini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:07 Kaynak: AA
Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam
Lionel Messi 9 Ay Sonra Arjantin Milli Takımı'na Davet Edildi
Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu
Ünlü Futbolcu Fellaini, Belçika Milli Takımını Bıraktı