Sinop'ta "Milli Tarım Yerli Tohum Projesi"

Sinop'un Gerze ilçesinde "Milli Tarım Yerli Tohum Projesi" başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde "Milli Tarım Yerli Tohum Projesi" başlatıldı.

Gerze'nin Yaykıl köyünde bulunan 21 dönümlük belediye arazisinde hayata geçirilen projeyle tarımda verimin artırılması hedefleniyor. Korona virüs salgını sonrası ağırlık kazanacak projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği üzere Türk tarımını güçlendirme adına Gerze'de de ilk adım atılmış oldu. Tarımın ve üretmenin tekrar filizlenmesi, köylünün üreterek katkı sağlaması hususunda da destekleyici olacağı projede geçen haftalarda tarla sürme işlemlerinin ardından mısır, nohut ve fasulye ekildi.

Projeyi yakından takip eden Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasat zamanı tohum ve bakliyat desteğini buradan sağlayacaklarını açıkladı. - SİNOP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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