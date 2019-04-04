Sinop'ta Minibüs Park Halindeki Otomobile Çarptı: 5 Yaralı
19 dakika önce
Sinop'ta minibüs park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralıSİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sinop
'ta minibüs park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı
SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abalı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 57 M 5003 plakalı yolcu minibüsü park halinde olan 57 AF 166 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunan Bilgin Ermiş(57), Muhammed Efe Ermiş(13), Sedat Bartik(26), Derya Demircanve Azad Azra Demircanyaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumu iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:44 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
5 Kilo 700 Gram Trüf Mantarını Yurt Dışına Kaçırmak İsteyince 60 Bin Lira Cezayı Yedi
Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor