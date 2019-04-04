Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Minibüs Park Halindeki Otomobile Çarptı: 5 Yaralı

Sinop'ta Minibüs Park Halindeki Otomobile Çarptı: 5 Yaralı

19 dakika önce

Sinop'ta minibüs park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralıSİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sinop'ta minibüs park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abalı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 57 M 5003 plakalı yolcu minibüsü park halinde olan 57 AF 166 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunan Bilgin Ermiş(57), Muhammed Efe Ermiş(13), Sedat Bartik(26), Derya Demircanve Azad Azra Demircanyaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumu iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:44 Kaynak: İHA

Sinop, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti 5 Kilo 700 Gram Trüf Mantarını Yurt Dışına Kaçırmak İsteyince 60 Bin Lira Cezayı Yedi Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Minibüs Park Halindeki Otomobile Çarptı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]