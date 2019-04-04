Sinop'ta Minibüs Park Halindeki Otomobile Çarptı: 7 Yaralı
45 dakika önce
Sinop'ta minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sinop
'ta minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Ayancık
ilçesi yönüne giden Cevat Kazım'ın kullandığı 57 M 5003 plakalı minibüs, Tepeköy
mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 57 AF 166 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Şevket Ünal
, Makbule Ercan, Sedat Bartik, Bilgin ve Muhammet Efe
Ermiş ile Derya ve Azat Araz Demircan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:21 Kaynak: AA
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