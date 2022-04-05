Sinop'ta minibüsün ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta minibüsün ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

05.04.2022 11:54
Sinop'ta minibüsün ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Durağan ilçesinden Boyabat yönüne giden Mehmet Ali Sönmez idaresindeki 57 S 3115 plakalı minibüs, Dağdelen köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralanan sürücü ile Aysel Şükran Gökçü ve Ramazan Köse, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, servis aracı olan minibüsle öğrencilerin sabah okullarına bırakıldığı öğrenildi.

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5 Nisan Avukatlar Günü 5 Nisan Avukatlar Günü

Ali Sönmez, Minibüs, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta minibüsün ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta minibüsün ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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