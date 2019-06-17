Son Dakika Haberleri: Sinop'ta minik Çınar'a destek kampanyası başlatıldı
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Sinop'ta minik Çınar'a destek kampanyası başlatıldı

1 saat önce

Lösemi hastalığına 4 yaşında yakalanan ve iki yıldır Ankara'da tedavi gören Çınar ve Çınar gibi birçok nakil bekleyen insana uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılayı ile Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti birlikteliği ile kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Sinop'ta minik Çınar'a destek kampanyası başlatıldı, System.String[]
Lösemi hastalığına 4 yaşında yakalanan ve iki yıldır Ankara'da tedavi gören Çınar ve Çınar gibi birçok nakil bekleyen insana uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılayı ile Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti birlikteliği ile kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Sinop Belediyesi ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarından destek gören kampanya kapsamında Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Çınar gibi ülke genelinde bini aşkın hastanın kök hücre nakli beklediğini söyledi. Katılanlara kök hücre bağışı hakkında bilgi veren Yıldırım, kök hücre bağışı yapacakların karar aşamasında iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, "Bağışta bulunan kişilerin iliklerinin bir hastaya uyması durumunda vazgeçmelerinin o hasta ve ailesinde büyük bir yıkıma sebebiyet verecektir. O nedenle vatandaşlarımızdan karar aşamasında bir değil üç defa düşünmelerini rica ediyoruz. Bu uygunluk hemen olacak değil, belki yıllar sonra da uyumluluk bulunabilir, o zaman geldiğinde vazgeçmeniz, hastaya büyük darbedir" dedi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Ankara'da tedavi gören Sinoplu Çınar adındaki 6 yaşındaki çocuğumuzun tedavisinin sürebilmesi için artık ilik nakli gerekiyor. Onu yaşama kazandırmamız gerekiyor. Herkes duyarlı davranıyor. Burada 250 kuruluşu bir araya getirdik, onların amacıyla kılcal damar gibi dağıtım yaparak uygun iliğin bulunmasında daha hızlı olabiliriz. Ciddi bir katılım gerçekleşti. Onlar da kendi üyelerini teşvik edeceklerdir. Diliyorum ki Çınar ve Çınar gibileri yeniden hayata kavuşturabilelim" diye konuştu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Sinop, Çınar
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