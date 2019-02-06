Sinop'ta Motosiklet Hırsızlığı İddiası: 3 Gözaltı

Sinop'ta, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Korucuk köyü Tırkışlar mevkisinde bir motosiklet, çalındı.



Sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden motosikleti çalan zanlıların kimliklerini belirledi.



Çalıntı motosikleti bir aracın bagajına koyarak Türkeli ilçesine götürdükleri tespit edilen E.K, Y.O.K. ve Ç.K. gözaltına alındı.

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