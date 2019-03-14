Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nokta mevkisi Fatih
Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletli kurye Sezgin Topluöz, plakası öğrenilemeyen bir aracın kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğü yerde yaralanan Topluöz, Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:18 Kaynak: İHA
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