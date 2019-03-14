Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nokta mevkisi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletli kurye Sezgin Topluöz, plakası öğrenilemeyen bir aracın kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğü yerde yaralanan Topluöz, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:18 Kaynak: İHA

Fatih, Sinop, 3. Sayfa
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