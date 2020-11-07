Sinop'ta motosiklet kulübünden İzmir'e destek

SİNOP Motor Sporları Kulübü, valiliğin çağrısı üzerine, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında yardım kampanyası düzenledi.İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında 81 il Valiliği gıda kolisi ve battaniye temini konusunda çağrıda bulundu. Sinop Motor Sporları Kulübü, yapılan bu çağrı sonrasında harekete geçti. Kulüp bünyesinde yer alan üyeler hem hayırsever vatandaşların yardımlarını gönüllü kurye işlemi yaparak topladı, hem de kendi aralarında yardımlaşarak İzmir'e destek oldu. Sinop Motor Sporları Kulübü Başkanı Deniz Özen , 'İzmir'de yaşanan olay tüm yurdu olduğu gibi Sinop'u da derinden üzdü. Biz de Sinop Motor Sporları Kulübü olarak arkadaşlarımızla yarım elma gönül alma olsun istedik. İzmir'in gönüllerinde çiçekler açsın istedik. Sinop'tan İzmir'e selam olsun. İzmir'in acısını yüreklerimizde hissediyoruz. İzmir halkının yanındayız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar, kederli İzmir halkına da buradan sabırlar diliyoruz. Sinop'un kalbi İzmir'le beraber atıyor.ö dedi.

Sinop Motor Sporları Kulübü üyesi Betül Özge Alparslan da 'Bugün burada İzmir'de ki felaketi yaşayan arkadaşlara kulübümüzce yardımda bulunduk. Gerçekten onları anlıyoruz. Yardım etmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruzö diye konuştu.