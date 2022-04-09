Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı

09.04.2022 16:44
Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı

Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı.

Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 ABA 318 plakalı motosikletli kurye S.S. seyir halindeyken dengesini kaybetmesi sonucu motordan düşerek yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı
Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada YURT MÜDÜRÜ VE AŞÇI KAZADA ÖLDÜ YURT MÜDÜRÜ VE AŞÇI KAZADA ÖLDÜ

Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
15:52 Yüzde 50 izdihamı: Tekirdağ'da yeni açılan mağazanın açılışında ürünler kapanın elinde kaldı
15:49 Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu'nda ne kadar, kasapta ne kadar? İşte aradaki büyük fiyat farkı ve karşılaştırmalı rakamlar
15:42 Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı
15:40 Sarı kırmızılı oyuncu Marcao'dan derbi yorumu: Yine iyi bir sonuç alacağız
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 16:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement