Kaza, saat 10.00 sıralarında Sinop Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 KK 114 plakalı kurye motosiklet sürücüsü M.E., seyir halindeyken yola çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yapmak isterken kayarak düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta motosikletten düşen kurye yaralandı - Son Dakika

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