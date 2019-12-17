Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

6 saat önce

Sinop Emniyet Müdürlüğünce muhtarlar, dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi, System.String[]

Sinop Emniyet Müdürlüğünce muhtarlar, dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.


Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şubesi görevlilerince muhtarlara, internet veya telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgi verildi.


İl Emniyet Müdür Yardımcısı Müge Turşucu, burada yaptığı konuşmada, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen kişilerin kendilerini karşı tarafa polis, asker, savcı, banka görevlisi ve sigorta yetkilisi gibi tanıttığını söyledi.


Bu konuda emniyet olarak birçok çalışma yaparak vatandaşları uyardıklarını anlatan Turşucu, şöyle konuştu:

"Ancak hala insanlarımız dolandırıcılara ne yazık ki inanabiliyor ve paralarını, ziynet eşyalarını kaptırabiliyor. Jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlardan telefonla veya elden ziynet eşyası talep etmez. Sizlerden bu konuda mahallerinizde ikametgah eden vatandaşlarımızı bilgilendirmenizi istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız herhangi bir dolandırıcılık olayı ile karşılaşmaları durumunda mutlaka 155 Polis ihbar hattının arasın. Böyle durumlarda emniyet görevlilerine bilgi verilmesi en doğru harekettir."

Program sonunda muhtarlara, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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