Sinop'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Sinop'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

19.10.2020 15:14
Sinop'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı, System.String[]

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen törende Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Ünlü törende yaptığı açıklamada, "Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan genelge ile Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2.Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla kurulan muhtarlık müessesesi 187 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyete taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerine devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışını en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın 187 yıllık merkezi/Yerel idareyi temsil eden kurumları arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bugünü bizlere muhtarlar günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve çok sayıda köy ve mahalle muhtarı katıldı. - SİNOP

Sinop'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Sinop'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Sinop'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Muhtar, Sinop, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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