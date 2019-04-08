Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

Sinop'ta Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde mahallelerde seçilen muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Sinop'ta Muhtarlar Mazbatalarını Aldı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde mahallelerde seçilen muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Sinop'ta gerçekleşen 31 Mart yerel seçimlerde mahallelerinden muhtar adayı olan ve seçilen muhtarlar, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alarak resmi olarak göreve başladılar.

Sinop merkezde 113 sandıkta yarışan muhtar adaylarında, 7 adayın yarıştığı Ada Mahallesi'nde Gizay Konukçu muhtar seçilirken, 9 adayın yarıştığı Gelincik Mahallesi'nde Emrah Altun, 3 adayın yarıştığı Zeytinlik Mahallesi'nde Adem Şahin, 2 adayın yarıştığı Meydankapı Mahallesi'nde Hasan Koyuncu, 2 adayın yarıştığı Kefevi Mahallesi'nde Sabahattin Taban, 2 adayın yarıştığı Yeni Mahalle'de Timur Güneş, 5 adayın yarıştığı Camiikebir Mahallesi'nde Şahin Özkara ve yine 5 adayın yarıştığı İncedayı Mahallesi'nde Yavuz Gül, Kaleyazısı Mahallesi'nde Gökhan Altunel muhtarlık seçimlerini kazandı.

Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen, Ordu Mahallesi'nde 4 aday yarışırken mevcut muhtar Mehmet Şanlan tekrar seçilirken, 3 adayın yarıştığı Korucuk Mahallesi'nde Hasan İyi, 3 adayın yarıştığı Osmaniye Mahallesi'nde de Sezai Kulp, 2 adayın yarıştığı Bostancılı Mahallesi'nde ise Mustafa Sezer muhtarlığı kazandı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:06 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Sinop, Politika
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