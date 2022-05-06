Sinop'ta narkotik ekiplerince annelere yönelik bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince annelere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında nisan ayı içinde kentte 1089 anneye uyuşturucu madde ve zararları hakkında bilgi verildi.

Ekiplerce çarşı, pazar ve fabrikalarda gerçekleştirilen etkinliklerde annelere, ihbar mekanizmasının işleyişi hakkında teknik bilgilendirme yapıldı.