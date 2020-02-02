Sinop'ta narkotik köpeği "Cudi" ile uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta narkotik köpeği 'Cudi' ile uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sinop'ta narkotik köpeği "Cudi" ile uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Sinop'ta narkotik köpeği "Cudi"nin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta narkotik köpeği

Sinop'ta narkotik köpeği "Cudi"nin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Erfelek ilçesi Avlağasökü köyünde 4 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde narkotik köpeği "Cudi" ile yapılan aramada 16 uyuşturucu hap, 30 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik, Sinop, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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