Sinop'ta narkotik köpeği "Cudi"nin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Erfelek ilçesi Avlağasökü köyünde 4 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde narkotik köpeği "Cudi" ile yapılan aramada 16 uyuşturucu hap, 30 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.