Sinop'ta nüfus ve vatandaşlık hizmetleri

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, kentte 217 bin 500 kişinin kimlik, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri için başvuru yaptığını söyledi.

Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimlik belgeleri için 2 Nisan 2017, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri için ise 2 Nisan 2018 tarihinde işlemlerin kurumlarına devredildiğini hatırlattı.

İşlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve vatandaşları bu konuda mağduriyet yaşamamaları için gayret ettiklerini ifade eden Dede, "Yaz sezonu itibarıyla Sinop'ta turizm açısından oldukça yoğunluk yaşandı. Dolayısıyla il dışından gelen vatandaşlarımıza da hizmet verdik. Sinop'ta yaşayan vatandaşlarımızın tamamının biran önce ilgili belgelerini almalarını ve değiştirmelerini talep ediyoruz." dedi.

Hacı Dede, vatandaşların iş ve işlemlerini gerekirse fazla mesai yaparak kısa sürede bitirdiklerini ifade ederek, "Şu ana kadar Sinop genelinde verilen kimlik kartı 192 bin 500'e, pasaport 5 bin 200'e, sürücü belgesi ise 20 bine ulaştı. Toplam 217 bin 500 kişiye ilgili belgelerini verdik." diye konuştu.