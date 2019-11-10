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Sinop'ta off-road heyecanı

7 saat önce

SİNOP'ta düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5'inci etap yarışları nefes kesti.

Sinop'ta off-road heyecanı, System.String[]

SİNOP'ta düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5'inci etap yarışları nefes kesti.

Akliman mevkisinde gerçekleşen yarışların ilk gününde, pilotlar zorlu orman etabında kıyasıya mücadele etti. Araçların motor gücüne göre birçok klasmanın yer aldığı organizasyonda, 25 off-road aracı etap yarışlarında, toprak, çamur, su birikintisi ve tümseklerden oluşan engelleri geçmeye çalıştı. Yarışa, birçok şehirden off-road pilotunun yanı sıra 2016 yılında şampiyon olan Türkiye'nin ilk kadın off-road pilotu İlayda Hancı Korkut da katıldı.

18 yaşından beri off-road ile ilgilendiğini belirten İlayda Hancı Korkut, kadın pilot sayısının bu yılki şampiyonada artış gösterdiğini söyledi. Korkut, "Kadın pilotlarımız bu sene arttı. Nurcan arkadaşımız bulunuyor, kendisi de Karadeniz Off-Road Şampiyonası'nda dereceler almış bir kadın pilotumuz. Ben de ilk başladığım yıl Karadeniz Off-Road Şampiyonası'nda birincilik aldım. 2016'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nı da birinci olarak tamamladım. Başarılı kadın pilotlarımız gün geçtikçe artıyor. Hepimiz kadının gücünü bu sporda da derecelerimizle gösteriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntü

İlayda Hancı Korkut'un açıklamaları

Detaylar


Türkiye, Akliman, Korkut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:31 Kaynak: DHA
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