Sinop'ta öğrenci servisinin istinat duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenci servis minibüsünün istinat duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Celal Küçükbaş'ın kullandığı 57 S 3006 plakalı minibüs, İtfaiye Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan öğrencilerden Beyza Karaca ve Azra Kiranlı, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.