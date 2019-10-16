Son Dakika Haberleri: Sinop'ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Son Dakika Yerel Sinop'ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Sinop'ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

17 dakika önce

Sinop'ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralıSİNOP - Sinop'ta öğrencileri taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9'u öğrenci 13 kişi yaralandı.

Sinop'ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

SİNOP - Sinop'ta öğrencileri taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9'u öğrenci 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 16.45'te sanayi mevkisinde meydana geldi. Samsun istikametinden Sinop'a doğru gelen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ulvi K. yönetimindeki 57 S 0111 plakalı minibüs ile Yılmaz B.'nin kullandığı 57 KF 226 plaka otomobil çarpıştı. Kazada, Dmitriy B., Kardelen Cemre U., Beyza Huriye T., Yaren K., Ceren Sıla B., Umutcan A., Baha B., İzgi U., Bartun Şahin K., servis sürücünün oğlu Erim Tuğrul K. ve diğer araçta bulunan Sevgi Balcı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, hafif şekilde yaralanan öğrencilerin sevk edildikleri hastanede ayakta tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildikleri bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'ta öğrenci sevisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Sinop, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:53 Kaynak: İHA
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