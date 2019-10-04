Son Dakika Haberleri: Sinop'ta öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
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Sinop'ta öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

26 dakika önce

Sinop'ta Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti.

Sinop'ta öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti, System.String[]

Sinop'ta Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti.

Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Halil İbrahim Çimen ve bir grup öğrenci, Sinop Belediyesinin tahsis ettiği araçla hayvan barınağını ziyaret ederek yanlarında getirdiği yem, süt ve mamalarla hayvanları besledi.

Çimen, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız öğrencilere barınakta ve sokakta yaşayan hayvanların yaşam tarzını yakından göstermekti. Bu kapsamda öğrencilerimize hayvanları sevdirmek, onlara karşı sevgi aşılamak ve onlarla duygusal bağlarının geliştirilmesi amacıyla bir araya geldik." dedi.

Öğrenciler ise etkinlik sayesinde hayvanlarla keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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