Sinop'ta öğrenciler kan bağışında öncü oluyor - Son Dakika
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Sinop'ta öğrenciler kan bağışında öncü oluyor

6 saat önce

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, kan bağışı konusunda en büyük desteği üniversiteli öğrencilerden gördüklerini söyledi.

Sinop'ta öğrenciler kan bağışında öncü oluyor, System.String[]

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, kan bağışı konusunda en büyük desteği üniversiteli öğrencilerden gördüklerini söyledi.

Coşkuner, AA muhabirine, kan ihtiyacının hasta sayısına bağlı olarak her yıl arttığına dikkati çekti.

Üniversiteli öğrencilerin yanı sıra vatandaşları da kan bağışında bulunmaları konusunda duyarlı olmaya davet eden Coşkuner, "Sinop Üniversitesin de ikinci yarıyıl öğretiminin başlamasıyla öğrenciler kan alma birimimize gelerek hem kan bağışında bulunuyor hem de gönüllü olarak kan bağışçısı bulmak için vatandaşlarla görüşüyor. Dolayısıyla ocak ayında kan bağışı oldukça düşük seviyedeyken, öğrencilerin gelmesiyle şubat ayında artış oldu." dedi.

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Rabia Yılmaz da topluma hizmet dersi kapsamında Sinop Kızılay kan alma biriminde 52 arkadaşıyla gönüllü olarak çalıştıklarını anlatarak, "Kana ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek sağlamak amacıyla duyarlı vatandaşlarımızı bilgilendirerek broşür dağıtıyoruz, kan vermeye davet ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız kan verme konusunda duyarlılık gösteriyor." diye konuştu.

Kızılay, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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