Sinop'ta öğrenciler yaban hayvanlarını tedavi merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Sinop'ta öğrenciler yaban hayvanlarını tedavi merkezini ziyaret etti

04.03.2022 16:37
Sinop'ta öğrenciler yaban hayvanlarını tedavi merkezini ziyaret etti

Sinop'ta öğrenciler, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Sinop'ta öğrenciler, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

"I Am In The Future" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine merkezde görevli veteriner hekimlerce yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tedavi süreçleri devam eden hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, bazı hayvanları yem vererek besledi.

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Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Sinop, Tarım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta öğrenciler yaban hayvanlarını tedavi merkezini ziyaret etti - Son Dakika


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