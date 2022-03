Sinop'ta öğrenciler yaban hayvanlarını tedavi merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Sinop'ta öğrenciler, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

"I Am In The Future" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine merkezde görevli veteriner hekimlerce yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tedavi süreçleri devam eden hayvanlarla yakından ilgilenen öğrenciler, bazı hayvanları yem vererek besledi.