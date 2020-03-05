Sinop'ta öğrencilerden İdlib ve depremzedeler için yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta öğrencilerden İdlib ve depremzedeler için yardım - Son Dakika

Sinop'ta öğrencilerden İdlib ve depremzedeler için yardım

6 saat önce

Sinop'ta öğrenciler, İdlib ve depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Sinop'ta öğrencilerden İdlib ve depremzedeler için yardım, System.String[]

Sinop'ta öğrenciler, İdlib ve depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.


Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları mağdur insanlara ulaştırmak amacıyla açılan hesaplara yatırdı.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şube Başkanı Ali Hayri Çelik, öğrencilerin duyarlılıklarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Hem deprem hem de İdlib bölgesinde çok sayıda mağdur insan bulunduğunu anlatan Çelik, öğrencilerin bu tabloya duyarsız kalmadığını vurguladı.


Toplanan yardımların en kısa sürede yerine ulaşacağını belirten Çelik, "Ülkemizin başına gelen bu felaketin yaralarını Allah'ın izniyle en kısa sürede el birliğiyle çözeceğiz. Böyle anlamlı kampanyalar bizleri son derece mutlu ediyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın birer yardımsever olarak yetişmeleri, geleceğimiz adına çok önemli. Kendilerine bir kez daha duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederiz." dedi.

Çelik, kendisini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Türkiye, İdlib, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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