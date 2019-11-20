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Sinop'ta Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri başladı

6 saat önce

Sinop'ta, öğretmene vefa temasıyla kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri başladı.

Sinop'ta Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri başladı, System.String[]

Sinop'ta, öğretmene vefa temasıyla kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri başladı.


Sinop Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin ekip çalışmasıyla gösteri hazırladı. Vali Yardımcısı Murat Girgin'in ve kamu kurum müdürlerinin katıldığı programda İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da programda şiir okudu.


Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Bireysel ve toplumsal kalkınma ve güçlenmede eğitim ve öğretimin yeri inkar edilemez. Bir toplumun ortaya koyduğu eğitimin kalitesi onun aynı zamanda gelişmişlik ve kalkınmışlık derecesi ile de alakalı olacaktır. Bugün kültür, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomik alanlarda kalkınmış ve ilerlemiş toplumlar hiç kuşku yok ki eğitim öğretim sorunlarını çözmüş toplumlardır. Bu kapsamda çok değerli öğretmenlerimize, çocukları küçük yaşlarından itibaren gösterdikleri sabır ve emeklerinden ötürü tebrik ve teşekkür ediyorum. Sizler gelecek nesillerin mimarlarısınız. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü canı gönülden kutluyorum" dedi. - SİNOP

Ercan yıldız , Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:08 Kaynak: İHA
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