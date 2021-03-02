- Sinop'ta öğretmenler için aşılama başladı - Son Dakika

- Sinop'ta öğretmenler için aşılama başladı

SİNOP - Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde öğretmenler için korona virüsü ilk doz aşılama çalışması başladı.

Sinop'ta görev yapan öğretmenler için başlatılan aşı kampanyası Çiftlik köyünde bulunan Çiftlik İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı. Kendisi de bir öğretmen olan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız burada ilk aşıyı oldu. Ardından okul idarecileri ve öğretmenler ilk doz aşılarını yaptırdı. Aşı olmanın öneminden söz eden Müdür Yıldız, köy okullarından başlamak üzere Sinop'ta tüm öğretmenlerin korona virüsü aşılarının tamamlanacağını dile getirdi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Ben de bir öğretmen olarak aşılamayı Çiftlik İlkokulu'ndaki öğretmen arkadaşlarımla beraber olmayı planladım ve ilk aşıyı da oldum. Tabii, sağlıklı bir yaşam için ve okullarımızı güvenle açık tutabilmemiz için ilk yapmamız gereken şey Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tedbirleri en iyi şekilde uygulamaktır. Yani temizlik, maske ve mesafe kurallarına en iyi şekilde uymaktır. Aşı korunma anlamında bu işin bir parçası dolayısıyla bizde aşımızı olduk ve köy okulu öğretmenlerinden başlamak üzere bütün öğretmen arkadaşlarımızın en kısa zamanda aşılarını tamamlamalarını bekliyoruz. Çalışmalarımız da o yönde. Daha önce köy okullarımızı ve seyrek nüfuslu yerleşim merkezlerindeki okullarımızı 15 Şubat tarihi itibarıyla açmıştık. Bugünden itibaren de bizim ait olduğumuz kategoride açmamız gereken, ilkokullarımızı seyreltilmiş haliyle, 8. ve 12. sınıflarımızı ve okul öncesi okullarımızı açmış bulunuyoruz" dedi.