Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Okçuluk Kursu Düzenlenecek

Sinop'ta Okçuluk Kursu Düzenlenecek

2 saat önce

Sinop'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Türk Telekom Spor Kulübü bünyesinde okçuluk kursu düzenlenecek.

Sinop'ta Okçuluk Kursu Düzenlenecek, System.String[]
Sinop'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Türk Telekom Spor Kulübü bünyesinde okçuluk kursu düzenlenecek.

Türk Telekom İl Müdürü Töre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'ta Türk Telekom Spor Kulübü bünyesinde ata mirası okçuluk sporuna yönelik kurs açılarak modern okçuluk faaliyetlerinin en kısa sürede başlatılacağını söyledi.

Kulüp çatısı altında 20 sporcunun okçulukla ilgilendiğini belirten Töre, "Hedefimiz ulusal yarışmalarda tecrübe sahibi olarak milli takıma ilimizden de sporcular gönderebilmek. Türk Telekom,'Türk sporunun en büyük taraftarı' sloganıyla her zaman spora ve sporcuya destek olmaya çalışıyor. Antrenör Ali İlker Demir eşliğinde Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Nadi Çakır'ın katkılarıyla kurslarımız kısa süre içinde Sinop Rehberlik ve Araştırma Merkezi yanında başlayacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:06 Kaynak: AA

Türk Telekom, Sinop, Güncel
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