Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sinop'ta Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

41 dakika önce

Sinop'ta okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Sinop'ta okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop'un Erfelek ilçesi Kadir Bozkurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Merci yönetimindeki 57 M 0012 plakalı okul servis minibüsü, önüne aniden çıkan Yücel Ersil'in kullandığı 57 KH 462 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu Yücel Ersil ve okul servisi minibüsünde bulunan öğrenci Kader Çakır yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul servisinde bulunan 3 öğrencinin de kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:53 Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa
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