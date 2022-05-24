Sinop'ta okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Sinop'un Dikmen ilçesinde okul binasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dikmen Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu binasından bazı eşyaların çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Dikmen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresleri ve kimlikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için Dikmen ile Samsun kent merkezi ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde 91 kalorifer peteği, 95 kapı, birer adet buzdolabı ve soğutma motoru ile kalorifer kazanına ait parçalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.