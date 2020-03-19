Sinop'ta okullarda koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı - Son Dakika

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Sinop'ta okullarda koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı
6 saat önce
Sinop'ta, okul binalarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Sinop'ta, okul binalarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Ekiplerce yapılan çalışmaları inceleyen Vali Yardımcısı Murat Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.
Öğrencilerin sağlıklarının kendilerine emanet olduğuna işaret eden Girgin, "Okulların tatil edilmesi dolayısıyla ilimizde bulunan tüm okullarda her türlü tedbir alınmıştır. Çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi.
Girgin'e incelemeleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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