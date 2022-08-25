Sinop'ta iş yerini kurşunlayan şahıs Çankırı yolunda yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta iş yerini kurşunlayan şahıs Çankırı yolunda yakalandı

25.08.2022 10:30

Sinop'ta önceki gün bir iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıs Çankırı'da yakalanarak tutuklandı.

Sinop'ta önceki gün bir iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıs Çankırı'da yakalanarak tutuklandı.

Olay, önceki gün Sinop'un Ordu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ş.'ye ait bir iş yerine yoldan geçen hafif ticari araç yavaşlayarak 3 el ateş ettikten sonra oradan uzaklaştı.

Kameralardan takibe alındı

Yapılan incelemelerde aracın plakası tespit edilerek emniyet güçlerince takibe alındı. Aracın Ankara'ya seyir halinde olduğu tespit edilerek şahsın yakalanmasına yönelik Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma yapıldı. Çankırı il girişinde polis ekipleri tarafından durdurulan araç içinde yapılan aramada 3 adet boş kovan tespit edildi.

Gözaltına alınarak Sinop'a getirilen şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sinop Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Tragger, Çankırı, Sinop, Ordu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta iş yerini kurşunlayan şahıs Çankırı yolunda yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta iş yerini kurşunlayan şahıs Çankırı yolunda yakalandı - Son Dakika
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