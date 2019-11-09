Son Dakika Haberleri: Sinop'ta organ bağışını artırma çalışmaları
Son Dakika Güncel Sinop'ta organ bağışını artırma çalışmaları

Sinop'ta organ bağışını artırma çalışmaları

7 saat önce

Sinop Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artığını söyledi.

Sinop'ta organ bağışını artırma çalışmaları, System.String[]

Sinop Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artığını söyledi.

Erşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Sinop'ta da organ bağışı oranlarının düşük seviyede seyrettiğini belirtti.

Buna bağlı olarak tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün hastaların sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybedebileceğini dile getiren Erşan, "Bu durum iş gücünde ağır kayıplara yol açabildiği gibi ülke ekonomisi üzerinde de ağır bir yük oluşturabilmektedir. Dolayısıyla, organ yetmezliği yaşayan yurttaşlarımızın sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması, bakanlığımızın ana hedefleri arasındadır." dedi.

İl müdürlüğü olarak organ ve doku bağışı konusunda halkı bilgilendirmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla konferans, eğitim semineri, organ bağış standları gibi faaliyetler düzenlediklerini anlatan Erşan, bir gün herkesin organ nakli ihtiyacı olabileceğini vurguladı.

Erşan, il genelinde 2017 yılında 27 olan organ bağışçı sayısının 2018 yılında 288, 2019 yılı ekim ayı itibarıyla ise bin 300 civarında olduğunu belirtti.

Türkiye, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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