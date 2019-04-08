Sinop'ta Orman Yangını
47 dakika önce
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Akça söğüt Göller mevkisinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.
Sinop
'un Erfelek
ilçesine bağlı Akça
söğüt Göller mevkisinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Erfelek Belediyesi
itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yangın söndürüldü.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:57 Kaynak: İHA
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