Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Orman Yangını

Sinop'ta Orman Yangını

47 dakika önce

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Akça söğüt Göller mevkisinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.

Sinop'ta Orman Yangını, System.String[]
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Akça söğüt Göller mevkisinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yangın söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:57 Kaynak: İHA

Akça, Erfelek, Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle Gökhan Özoğuz, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 09:44:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Orman Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]