Son Dakika Haberleri: Sinop'ta orman yangını
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Sinop'ta orman yangını

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamoğlu ile Koçak köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için Sinop ve çevre illerden bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
Boyabat, İtfaiye, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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