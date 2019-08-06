Sinop'ta orman yangını
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:02 Kaynak: AA
'un Boyabat
ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamoğlu ile Koçak
köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için Sinop ve çevre illerden bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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