Son Dakika Haberleri: Sinop'ta orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta orman yangını

Sinop'ta orman yangını

7 saat önce

Sinop'ta Bozburun mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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Sinop'ta Bozburun mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.


Bozburun mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 1 buçuk dönümlük alan zarar gördü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Bozburun, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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