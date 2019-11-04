Sinop'ta orman yangını
7 saat önce
Sinop'ta Bozburun mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
Sinop'ta Bozburun mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bozburun mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 1 buçuk dönümlük alan zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
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