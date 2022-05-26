Sinop'ta orman yangını - Son Dakika
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Sinop'ta orman yangını

26.05.2022 16:44

Sinop'ta orman yangını Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sinop'ta orman yangını

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hacı köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim alanına yakın bölgede çıkan yangına, Türkeli ve Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta orman yangını
Sinop'ta orman yangını
Sinop'ta orman yangını
Sinop'ta orman yangını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta orman yangını - Son Dakika


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