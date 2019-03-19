Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
1 saat önce
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktıSİNOP - Sinop'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Sinop
'ta ormanlık alanda yangın çıktı
SİNOP - Sinop'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın, Sinop Özlem Konutları mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı, yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:14 Kaynak: İHA
Yangın Merdiveninin Kilitli Olduğu Öğrenci Pansiyonunda Can Pazarı!
Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü
16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı