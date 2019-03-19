Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

1 saat önce

Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktıSİNOP - Sinop'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Sinop'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı, System.String[]
Sinop'ta ormanlık alanda yangın çıktı

SİNOP - Sinop'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın, Sinop Özlem Konutları mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı, yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa
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