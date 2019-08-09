Sinop'ta örtü yangını
25 dakika önce
Sinop'ta meydana gelen örtü yangınında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:18 Kaynak: AA
'ta meydana gelen örtü yangınında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Adabaşı sis düdüğü mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yapılan çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
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