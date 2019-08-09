Son Dakika Haberleri: Sinop'ta örtü yangını
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Sinop'ta örtü yangını

25 dakika önce

Sinop'ta meydana gelen örtü yangınında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

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Sinop'ta meydana gelen örtü yangınında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Adabaşı sis düdüğü mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yapılan çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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