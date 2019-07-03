Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ot yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sinop'ta ot yangını

29 dakika önce

Sinop'ta çıkan ot yangınında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.

Sinop'ta ot yangını, System.String[]
Sinop'ta çıkan ot yangınında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.

Mobil Plajı mevkisinde bir arsada kurumuş otların tutuşması sonucu çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar yangının yerleşim yerlerine sıçramasından korktu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:16 Kaynak: İHA
Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler! Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu 3 öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis cezası!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ot yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]