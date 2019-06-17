Sinop'ta otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu
43 dakika önce
Sinop'ta sıcaktan bunalıp bir otele girmeye çalışan inek renkli görüntüler oluşturdu.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
'ta sıcaktan bunalıp bir otele girmeye çalışan inek renkli görüntüler oluşturdu.
Sinop'ta kırmızı halı
üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler renkli görüntüler oluşturarak gülümsetti.
Sinop'un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından 'Çık dışarı, burası sana göre değil' denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
Otel görevlileri bölgede çok sayıda inek olmasından dolayı zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını, bazı ineklerin gözden kaçarak otele kadar girdiklerini kaydetti. - SİNOP
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